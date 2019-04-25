آغا: مركزي البيضاء يحيل مرتبات “أبريل – مايو – يونيو” لحساب وزارة المالية

أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا أن محافظ المصرف علي الحبري وافق على تسييل مرتبات شهر ابريل ومايو ويونيو لحساب وزارة المالية بالحكومة الليبية المؤقتة.

وكان رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا اعلن السبت الماضي أنه تم تخصيص سيولة نقدية لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية قدرها أربعمائة وستة عشر مليون دينار

وأضاف آغا في منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه نظرا لتوفر السيولة لبعض فروع المصارف دون الأخرى فلقد تقرر ترك مسألة توزيع السيولة على فروع المصارف لإدارتها.

وأوضح أنه سيتم البدء في توزيع السيولة على المصارف ابتداء من الأربعاء المقبل الموافق 24/4/2019 هذا وستباشر فروع المصارف بفتح أبوابها للمواطنين اعتبارا من يوم الأحد 28-4-2019.

وأشار رئيس لجنة السيولة إلى أن السيولة المخصصة موزعة كالتالي :

الوحدة 99 مليون دينار

الجمهورية 97 مليون دينار

التجاري الوطني 80 مليون دينار

الصحاري 50 مليون دينار

شمال أفريقيا 30 مليون دينار

التجارة والتنمية 50 مليون دينار

المتوسط 3 مليون دينار

الإجماع العربي 5 مليون دينار

الزراعي 2 مليون دينار .