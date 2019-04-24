ضبط شبكة بجهات رسمية مهمة تمتهن تزوير المستندات الرسمية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكّن أعضاء قسم مكافحة التّزييف والتّزوير وسرقة السيارات بالإدارة العامة للبحث الجنائي، من ضبط شخصين يقومان بتزوير أوراق ثبوتية، لبعض العائلات المصرية .

وأوضح مدير المكتب الإعلامي، بالإدارة مساعد ضابط “وليد العرفي” أن الجناة كانوا يقومون بتزوير الــ” وضع عائلي، شهادات ميلاد ، شهادات إثبات جنسية ، محاضر فقدان بطاقة شخصية ، و أوراق إثبات صحة جنسية ” .

وكشف “العرفي” إلى أن الجناة تمكنوا من إنهاء هذه المستندات المزورة، بأماكن مختلفة منها”السجل المدني القبة، والسجل المدني سبها، وقسم الجوازات و الجنسية بنغازي ،وقسم البطاقات بنغازي ، وقسم الجوازات و الجنسية طرابلس ” . وأشار إلى أن الجناة اعترفو بما نسب إليهم، بالإضافة إلى شركائهم، وهم موظفون بالسجل المدني بمدينتي سبها، والقبة، وضباط بقسم الجوازات والجنسية، في مدينتي بنغازي وطرابلس.

ولفت مدير المكتب الإعلامي بالإدارة إلى أنه تم إنهاء كافة الإجراءات وتمت إحالة المحضر إلي النيابة العامة .