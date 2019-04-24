بسبب عجزها عن إدانة الانتهاكات في طرابلس.. العبيدي تعلن استقالتها من لجنة إعداد مشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية

بسبب عجزها عن إدانة الانتهاكات في طرابلس.. العبيدي تعلن استقالتها من لجنة إعداد مشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قدمت عضو لجنة إعداد مشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة الدكتورة آمال العبيدي استقالتها من اللجنة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بالقرار رقم 315 لسنة 2019 .

وبينت الدكتورة العبيدي – عبر حسابها الرسمي بفيسبوك – أن المصالحة هي خَيار وطني يُسهم في تعزيز الأمن والسلام، وبديلها الحرب والدمار وعدم الاستقرار.

وأكدت العبيدي أن اللجنة لم تجتمع منذُ تأسيسها في نوفمبر 2018، إلا يومي الثاني والرابع من أبريل الماضي، كما أنها عجزت عن إصدار بيان أو موقف يدين الانتهاكات التي طالت المدنيين الذين سقطوا ضحايا الحرب في طرابلس .

وأوضحت أن اللجنة لم تصدر عنها أية مبادرة تبين الانحياز للمصالحة كمشروع وطني يتميز بالاستقلالية، وغير قابل للتسيس، بحجة أن اللجنة ما زالت قيد التأسيس، وغيرها من الأعذار الأخرى غير المبررة. لكل ذلك وغيرها من الأسباب أعلن انسحابي من تلك اللجنة.

وآمال سليمان العبيدي من مواليد “1962”، وهي دكتوراة في العلوم السياسية “تخصص سياسات مقارنة وسياسة في الشرق الأوسط” 1997، جامعة درهام، المملكة المتحدة.

وماجستير في العلوم السياسية “تخصص سياسات مقارنة” 1990، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد، جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا.

وبكالوريوس علوم سياسية 1984، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد، جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا.

الخبرة العملية:

أكتوبر 2003-يونيو 2004 ف، باحثة متعاونة في مشروع “الحكم الآمن في حوض البحر المتوسط”، مركز دراسات السياسات الأمنية-( GCSP)جنيف-سويسرا.

ديسمبر 2002-أكتوبر 2003ف، أستاذ زائر، جامعة اكستر، المملكة المتحدة.

سبتمبر 2003- ديسمبر 2003ف، استشاري متعاون، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الأمم المتحدة، بيروت، لبنان، في مشروع (إدماج النوع الاجتماعي في الوطن العربي).

أبريل 2002-أكتوبر 2002ف، باحثة مشاركة في مشروع تغيرات النخب في الوطن العربي، المعهد الألماني للعلاقات الدولية، برلين، ألمانيا.

سبتمبر 1999-أغسطس 2001، أمين اللجنة الشعبية لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا.

مايو 1997 وحتى الآن، أستاذ مساعد، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا.

سبتمبر 1990-أغسطس 1991ف، مساعد محاضر، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة قاريونس، بنغزي، ليبيا.

سبتمبر 1987-أغسطس 1990ف، معيدة بقسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد، جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا.

أبريل 1985-أغسطس 1987ف، مساعد باحث، مركز البحوث الاقتصادية، جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا.

مجالات الاهتمام:

قضايا الثقافة السياسية والتنشئة السياسية، قضايا النوع الاجتماعي، وحقوق الإنسان، والسياسات العامة، والمجتمع المدني، والقضايا الأمنية خاصة في حوض البحر المتوسط.