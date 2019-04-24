وزير ثقافة الوفاق يحاولُ شراء ذمّة الفنان باسط الحاسي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

الحرب ليست فقط على الأرض وفي الجو والبحر وبالسلاح، هناك من يحاول في الحروب شراء بعض ذمم الشّخصيات السّياسية أو الفنية أو الثقافية، التي لها ثقل وترحيب لدى عامّة النّاس .

فلقد نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، محادثةً خاصّة بين وزير الثقافة بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا “حسن أونيس”، والفنان الليبي “باسط الحاسي”، يحاول فيها تقديم تسهيلات ودعم مالي لـ”الحاسي” لإنتاج عمل غنائي، يندد بما تقوم به “مليشيات حفتر المجرمة”، من عدوان جائر على العاصمة طرابلس، حسب وصفه .

وحاول “أونيس” استدراج “الحاسي” على أنه فنان مشهور وأنه محبوب ومعروف من قبل كل الناس من خلال الأعمال الغنائية، التي قدمها لثورة فبراير، وخاصة “بنغازي فيك الخير” .

ومن جهته، ردّ الحاسي ” لا أنت غلطان في العنوان، وهذا الكلام يغضبني، فأنا لست الفنان الذي يتجرد من مبادئه وثوابته الأخلاقية والإنسانية من أجل المال”.

ورفض “الحاسي” دعوة “أونيس” واعتبر هذا التصرف غير أخلاقي، لافتًا إلى أن الفن مهنة سامية، ويجب أن يقدم للوطن والشعب .

يشار إلى أن حكومة الوفاق، تحاول خلال الفترة الأخيرة لعب دور كبير، من خلال دفع مبالغ مالية كبيرة لوسائل إعلام ومراكز بحثية، بالإضافة إلى شراء بعض الشخصيات المؤثرة؛ من أجل تعزيز نفوذه وتقديم صورة مغايرة للواقع وللعالم.

يذكر أن “أونيس” كان ضمن المقاتلين، الذي خرجوا في ثورة فبراير ضد القذافي، وظهر الوزير في وضعيات مختلفة، كما ظهر في أغلب الصور، وهو يدخن الأرجيلة، فيما ظهر في صورة أخرى، وهو متكئا ويتناول اللحم بشراهة.

وكان يطلق على “أونيس” سابقًا لقب “البانقا” وهو من مواليد 1976 مصراتة، متحصل على دبلوم متوسط تجاري، لا يجيد أي لغة سوى اللغة الدارجة، المهنة الأصلية جزار قبل 2011 م.