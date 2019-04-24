بعد تكليفه لمدير فرع للبحث في طرابلس .. باشاغا يصدر أمر بنقل هويدي للاحتياط العام

بعد تكليفه لمدير فرع للبحث في طرابلس .. باشاغا يصدر أمر بنقل هويدي للاحتياط العام

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا اليوم الأربعاء قراراً بشأن نقل مدير إدارة البحث الجنائي التابع لداخلية المؤقتة عقيد صلاح هويدي .

وأوضح باشاغا في قراره رقم 910 لسنة 2019 بأنه سينقل عقد هويدي والذي ذكر بأن رتبته في القرار “مقدم” من مديرية أمن بنغازي على مكتب الاحتياط العام .

وأرجع باشاغا قراره هذا إلى دواعي المصلحة العامة ، مطالباً الجهات المختصة تنفيذه من تاريخ صدوره.

يشار إلى أن قرار باشاغا هذا يأتي بعد تكليف وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف لإدارة الدعم المركزي بتأمين الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي أجدابيا وسرت.

وكان مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي عقيد صلاح هويدي، قد كلف رائد نبيل أحمد عمر اقنيب رئيسًا لفرع الإدارة فرع طرابلس.

وشدد هويدي في قراره بضرورة العمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ صدوره وعلى الجميع تنفيذه.

وكان هويدي، أصدر في الأول من أبريل الحالي تعليماته بإنشاء فرع للإدارة بالعاصمة طرابلس.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن هذا القرار جاء بهدف تنظيم العمل الأمني في المدن داخل الإدارة العامة للبحث الجنائي، وسيُعمل به من تاريخ صدوره في الأول من أبريل الجاري ويُلغى أي قرار يخالفه.