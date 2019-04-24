بوشناف يطلق خطة أمنية جديدة لتأمين المناطق بغرب ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف عن انطلاق الخطة الأمنية رقم “2” لتأمين المنطقة الغربية .

وشدد بوشناف على ضرورة مباشرة الخطة الأحد المقبل الموافق للثامن والعشرين من أبريل الحالي، وتأمين وتطهير المناطق التي تقوم القوات المسلحة بتحريرها من المليشيات الإرهابية، وحماية ظهر القوات المسلحة والتصدي لأي فعل يهدف إلى زعزعة الأمن والمساس بالاستقرار والسكينة العامة .

وشدد الوزير على أن يتم تنفيذ الاختصاص المكاني للحدود الإدارية لمديرية أمن طرابلس شمالا ومديريات أمن “جنزور – الزاوية – صبراتة – صرمان “، وجنوبا الحدود الإدارية لمديريات الأمن بالجيل الغربي ومديرية أمن مزدة ومديرية أمن نسمة، وشرقا حتى الحدود الإدارية لمديريات أمن ترهونة، والنواحي الأربعة، وغربًا حتى الحدود الإدارية لـمديرية أمن نالوت.