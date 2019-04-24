مدرسة في البيضاء تعطي درسًا في الإنسانية وتطالب بتدخل المسؤولين

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

عندما تتجلى الإنسانية في صورة مواقف مستمرة، لا تبهت ولا تتغير مع طول السنين وتحتوي المواقف الإنسانَ وتحتضنه، بعد أن اجتمعت عليه الظروف وحاصره المرض، هذا ما ستلامسه عندما تتعرف على ما قامت به مدرسة الخلود بمدينة البيضاء مع إحدى طالباتها لتلقن درسًا مفاده أنه لا توجد إعاقة بل هناك عقول فقط تعيق.

وتطبق مدرسة الخلود، نظرية أن المدرسة هي بيت الطالب الثاني، ليتكاثف الجميع داخلها لمراعاة ظروف بعضهم البعض وتذليل الصعاب أمام من ابتغى العلم.

حيثُ احتضنت المدرسة الطفلة “زينب جمعة” والتي تعيش في كنف جدتها بعد وفاة والدها وزواج أمها، منذ أن التحقت بالمدينة بالصف الأول الابتدائي، وقامت بتثبيت فصلها في الدور الأرضي مع انتقالها من مرحلة دراسية أخرى؛ لكونها تعاني من إعاقة مزمنة تمثلت في مشكلة بالركبة يتعذر علاجها داخل ليبيا.

كل من زارنا وتعرف على حالة “زينب” يوصي بأن تكون في مدرسة خاصة تختص بذوي الإعاقة، لكن هي تمسكت بمدرستها و دورالمدرسة التمسك بها وعدم التخلي عنها، هذا ما قاله مدير المدرسة “عبد الله الجويفي”.

وأضاف الجويفي لـ”أخبار ليبيا 24″، “نظرا لحالة الطالبة منذ أن كانت بالصف الأول الابتدائي كان فصلها ثابت في الدور الأرضي،تتغير مراحل الدراسة فيه، بانتقالها من مرحلة إلى أخرى تقدريرا لوضعها، وهي الآن بالصف التاسع، وما يحز في نفسي ونفس كل المعلمين أن “زينب” ستغادر المدرسة العام المقبل، وستحدث لنا فراغا لا يمكن وصفه”.

وتابع “زينب كانت جزء منا طيلة تسع سنوات لم أشاهد أو أحس تذمر من معلمة؛ لأنها تصعد لإعطاء حصة وتنزل للحصة التالية، أتمنى أن تلقى الاهتمام والرعاية في مدرستها الثانوية، إذ كنا لها أهلا، حتى في الجانب الاجتماعي بحكم ظروفها الاجتماعية”.

وأشار “الجويفي” إلى أن أهل الخير لم يقصروا في تلبية احتياجات ومتطلبات “زينب” حتى جهاز المشي الخاص بها، هناك من يتبرع به بين السنوات، بحكم أنها تكبر وهناك من يتبرع لها بمبالغ مالية لسد احتياجتها، مؤكدًا أن كل ما تحتاجه الآن، وقفة صحية من أهل الخير أو وزارة الصحة، لزراعة ركبة تُمكنها من المشي بشكل طبيعي.

وعندما تحدثنا للطالبة “زينب”، عبرت عن أمنيتها بأن تدرس المرحلة الثانوية، كذلك بمدرسة الخلود، والتي لم تشعر يوما بأنها حمل على أحد، أثناء دراستها التسع سنوات الماضية.

وأنشئت مدرسة اخلود عام 1959 م في عهد المملكة الليبية، ويتجاوز عدد الطلبة فيها 1200 طالب وطالبة، على فترتين الصباحية والمسائية، وعدد المعلمين فيها 253 معلم ومعلمة.

“زينب” حالة إنسانية لم تلفت نظر أي مسؤول يتمكن من الذهاب بها خارج البلاد لعلاجها بشكل متكامل، ولكنها حظيت بمدرسة تقدر ذكاءها وتفوقها وتقدم كل ما باستطاعتها لمساعدتها، في انتظار رأفة قلوب أولياء الأمر بالبلاد، حتى لا يحكموا عليها بحرمان المشي طوال عمرها.