بعد إسقاطها بالدفاعات الجوية…المسماري يؤكد العثور على حطام المقاتلة التابعة للوفاق

بعد إسقاطها بالدفاعات الجوية…المسماري يؤكد العثور على حطام المقاتلة التابعة للوفاق

أخبار ليبيا24

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري العثور على حطام طائرة الميراج إف 1 التابعة لحكومة الوفاق.

وأضاف المسماري أن الطائرة تم إسقاطها من قبل الدفاعات الأرضية بعد محاولتها قصف قاعدة الوطية وتنكرت لها حكومة الوفاق وإعلامها والناطق باسمها.

ولفت الناطق الرسمي إلى أن حكومة الوفاق فقدت الاتصال بالطائرة وقائدها الذي نتحفظ حتى الآن عن الإدلاء بأي معلومات عنه.

وأشار المسماري إلى أن هذه الطائرة لطالما روعت الآمنين وقتلت الأبرياء في قصر بن غشير والعزيزية والسبيعة وسوق الخميس وغيرها.

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري أكد أمس الثلاثاء أن المضادات الأرضية في قاعدة الجفرة الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تابعة لسلاح جو حكومة الوفاق.

وأضاف المسماري أن الطائرة حاولت الإغارة على القاعدة صباح أمس من ضمن 3 طائرات وفرت اثنان بعد إسقاط إحداهن.