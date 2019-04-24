تورّط ضابط بمصلحة الجوازات والجنسيّة بقضيّة تقاضي رشوة وتزوير مستندات رسميّة في بنغازي

تمكّن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من ضبط عدة أشخاص، بتهمة ارتباطهم بقضايا تزوير أوراق ومستندات رسمية، وانتحال شخصيات وأسماء وهمية ورشوة موظف حكومي، واستغلال وظيفة؛ لتحقيق أغراض مُخالفة للقوانين، إضافة إلى حمل سلاح بدون ترخيص .

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب “أحمد المسماري” أن عملية القبض على هؤلاء الجناة جاء عقب كتاب أُحيل من مصلحة الجوازات والجنسية فرع بنغازي يتضمن الاشتباه في تزوير جواز سفر، وإيصال لبطاقة شخصية بأسماء غير حقيقية .

وأوضح “المسماري” أنه تمت إحالة الأوراق إلى القسم البحث الجنائي، واستلم الموضوع بمعرفة مجموعة التحريات، لافتًا إلى أنه تم الاطلاع على الأوراق والكتاب بالخصوص والبدء في التحقيقات مباشرة .

وأفاد المسؤول أن جهات الاختصاص، أكدت عدم وجود رقم ورقة العائلة المدرج في المستندات على مستوى ليبيا .

وتابع “المسماري” أنه تم البحث والتحري عن الأشخاص المدرجة أسماؤهم بهذه المستندات مع الجهات ذات الاختصاص، مشيرًا إلى أن الأرقام الوطنية للجناة كلها مزورة .

وأشار مدير المكتب الإعلامي إلى أنه تم إصدار الأوامر بالقبض على الجناة، وباستكمال كافة الاستدلالات المُباشرة بمعرفة مأمور ضابط المجموعة تم تحديد مكان الجناة في منطقة الماجوري.

ونوه “المسماري” إلى أنه تم إرسال قوة من القسم لضبط الأشخاص الوارد أسماؤهم في المستندات المزورة بالكامل، لافتًا إلى أنه بعض التحقيقات مع المقبوض عليهم تم التعرف على باقي الأشخاص وتم جلبهم على الفور .

وذكر مدير المكتب الإعلامي أنه تم ضبط الأشخاص الذين تم التعرف عليهم من خلال الاستدلال المباشر مع من تم ضبطهم بدايةً وضبط أقوالهم، مشيرًا إلى أنه الجناة اعترفوا بما نسب إليهم وذلك بمقابل نظير مبالغ مالية، كذلك تبين أن هؤلاء الأشخاص لديهم طرف آخر، وللأسف برتبة ضابط يعمل بمصلحة الجوازات والجنسية يتقاضى في رشوة ومبالغ مالية.

ونوه “المسماري” إلى أنه تم استكمال كافة الإجراءات بمعرفة أعضاء قسم البحث الجنائي، وإحالة القضية إلى النيابة العامة .