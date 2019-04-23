باشاغا ومليشيات طرابلس…صراع تحالفات وولاءات

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في طرابلس اتفقت المصالح اتفقت وجهة البنادق، فمنذ أن سيطرت المليشيات المسلحة على العاصمة بدأت في عقد اتفاقيات وتقسيم مناطق النفوذ، كما تفننت هذه المليشيات المسلحة في ممارسة الضغط والابتزاز على الجهات الحكومية من وزارات وشركات ومصارف وعلى المواطنين لنيل الأموال كـ “جزية” رضخت وزارات وجهات حكومية وخاصة لدفع الأموال مقابل الحماية والحصول على “شرعنة” ورخصة.

كل منطقة من مناطق طرابلس تتبع مليشيا معينة، لها حق جباية الأموال والقيام بكافة الأعمال “الإجرامية” المصارف التي في نطاقها المحلات حتى أن المليشياوي المدعو عبدالسلام الزوبي الشهير بـ “سرانتي” آمر الكتيبة 301 كان يجبي من المحلات التي في نطاق سيطرته مبلغ 100 – 200 دينار “بلطجة” فقط ولا يستطيع أحد الرفض أو الاعتراض.

وبعد تكليف فتحي باشاغا وزيرًا للداخلية في حكومة الوفاق اتهم في مطلع يناير الماضي المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، بالسيطرة على ميزانية وزارته، وإحداث فوضى أمنية هناك.

وقال باشاغا إن :”هناك مجموعات وقوى مسلحة تمتلك إمكانيات كبيرة، وتهيمن على ميزانية وزارة الداخلية، وعلى القرار السياسي والاقتصادي أيضا، وإن هذه المجموعات لا تخضع لأوامر الوزارة أو مؤسسات الدولة”.

وأضاف وزير الداخلية وفق تصريحات لشبكة الإذاعة البريطانية “BBC” أن هذه القوى والمجموعات المسلحة كونّت نفوذاً كبيراً خلال السنتين الماضيتين حتى أصبحت قوة موازية لوزارة الداخلية.

ورفض باشاغا وصف بعض المجموعات التابعة لوزارته بالمليشيات، موضحًا أنها تتبع الطاعة الإدارية وتخضع للقانون، وفق قوله.

وردًا على هذه التصريحات، خرج القيادي البارز في الكتائب، عاطف بالرقيق، مهدداً بشكل صريح وزير الداخلية، فتحي باشاغا، بالقول خلال تصريح لتلفزيون محلي “لا خيار لدى باشاغا سوى الخضوع لقوة حماية طرابلس”.

وشدد بالرقيق، على توزيع مهام مليشيات قوة حماية طرابلس، مفصلاً في حديثه بالقول “على وزير الداخلية أن يمنح لقوة الردع الخاصة مكافحة الإرهاب، ولقوة التدخل السريع ملف البحث الجنائي، ولكتائب ثوار طرابلس ملف الهجرة غير الشرعية”، مكرراً أكثر من مرة “لا خيار أمام باشاغا غير ذلك”.

وأعلنت مليشيات “قوة حماية طرابلس” عن عدم خضوعها لسلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، متجاوزة في خطابها وزارة الداخلية، وقالت إنها لن تعتبر قراراته شرعية إلا بعد اجتماع كامل أعضائه.

وزادت “قوة حماية طرابلس” حدة لهجتها عندما أعلنت عن سيطرتها الكاملة على جنوب شرق طرابلس، خلال الاشتباكات مع كتيبة “اللواء السابع”، بالتأكيد على عدم اعترافها بقرارات فتحي باشاغا” وجردته من صفة وزير.

وأضافت قوة حماية طرابلس أن سياسة الأمر الواقع هي من كلفت فتحي باشاغا وزيراً للداخلية، وطالبته بترك طرابلس والذهاب الى مدينته مصراتة لـ”تطهيرها من الإرهاب”.

وكان باشاغا أعلن خلال مؤتمر صحافي أعقب الاعتداء الإرهابي على مقر وزارة الخارجية، نهاية ديسمبر فشل خطة الترتيبات الأمنية، بسبب سيطرة المليشيات ورفضها الخضوع لبرامجها الساعية لإدماجها في مؤسسات الوزارة الأمنية والشرطية، معترفاً أن وزارته “لا تملك شيئاً”، و”مخازنها صفر من السلاح” مقابل تسليح وإعداد عالٍ للمليشيات، التي صرح بأن بعضها يخضع لأوامر استخبارات دولة عربية لم يسمها.

يشار إلى أنه في منتصف أكتوبر من العام الماضي، برز حلف مسلح جديد في العاصمة الليبية طرابلس حمل مسمى “قوة حماية طرابلس” ليضم المليشيات الأربع الأساسية هي قوة الردع الخاصة أقوى كتائب طرابلس، ينتمي قائدها عبد الروؤف كاره وأغلب مسلحيها للتيار السلفي.

وكتيبة ثوار طرابلس ثاني أكبر قوة في طرابلس، وتسيطر على أغلب أجزاء جنوب وجنوب شرق العاصمة طرابلس، ويقودها الملازم هيثم التاجوري، المعروف بتقلب ولاءاته، وآخرها تقاربه الكبير مع استخبارات دولة الإمارات.

كتيبة الامن المركزي والتدخل السريع، ومناطق سيطرتها في حي أبوسليم ومناطق وسط العاصمة يقودها مدني ذو خلفيات سلفية، هو عبدالغني الككلي، وتعتبر القوة الثالثة في طرابلس.

كتيبة الضمان وهي من أكبر مليشيات منطقة تاجوراء شرق العاصمة، تطورت من مليشيات أسرية لآل دريدر لتضم أغلب مسلحي تاجوراء.

كتيبة باب تاجوراء مقرها منطقة باب تاجوراء، وسط العاصمة، ويغلب عليها الانتماء للتيار السلفي، واشتهرت بملاحقاتها لأوكار المخدرات وأصحاب السوابق الجنائية، وكثيراً ما واجهت معارضة أهلية من قبل أهالي منطقة باب تاجوراء وسط العاصمة.

كتيبة رحبة الدروع وتشتهر بمليشيا البقرة، لقب قائدها بشير خلف الله، وهي على خلاف مستمر مع مليشيا الردع الخاصة، وبسبب ذلك كثيراً ما تعلن ميولها لأي فصيل مسلح يحاول الدخول لطرابلس، كتأييدها لحرب اللواء السابع في أكتوبر الماضي، لكنها تحظى بدعم واسع من أهالي تاجوراء.

الكتيبة 301 وتسيطر على جنوب غرب طرابلس، وأغلب مسلحيها ينتمون لمصراتة، وقائدها شاب مدني يدعى عبدالسلام الزوبي، اتهمت بدعمها لـ”لواء الصمود” الذي شارك حرب “اللواء السابع” في طرابلس في أكتوبر الماضي.​

كتيبة النواصي يقودها مصطفى قدور، ذو الانتماء السلفي المتشدد، وتعتبر رابع أقوى مليشيات العاصمة، وتتمركز في نقاط عدة، شمال العاصمة ووسطها.

كل هذه المليشيات والمجموعات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس بالإضافة إلى التحاق عناصر من الجماعات الإرهابية والمطلوبين محليًا ودوليًا من تجار البشر والوقود والمخدرات متحالفون الآن ضد القوات المسلحة التي تعتزم طردهم من العاصمة وتخليصها من سيطرتهم وسطوتهم.