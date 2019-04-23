الخارجية الأردنية: نتابع عن كثب قضية اختطاف مواطنينا في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أنها تتابع عن كثب قضية اختطاف 3 مواطنين أردنيين في ليبيا، وأنها تجري، منذ صيف 2018، اتصالاتها مع الجانب الليبي، وتم التوصل إلى أن المواطنين الثلاثة بخير، وهم محتجزون من قبل الغرفة الأمنية المشتركة بمنطقة تاجوراء في طرابلس.

وأصدر الناطق باسم الوزارة، سفيان القضاة، بيان، ردا على ما تم تداوله في وسائل الإعلام اليوم عن حادثة اختطاف 3 مواطنين أردنيين في ليبيا بأن “الموضوع متابع من قبل الوزارة منذ شهر أغسطس من العام الماضي”.

وتابع القضاة شارحا “أن زوجة أحد المفقودين تقدمت ببلاغ إلى مركز عمليات الوزارة في الثالث والعشرين من أغسطس 2018 بأنها فقدت الاتصال مع زوجها ورفيقيه، وأجرت الوزارة منذ ذلك الحين اتصالاتها مع الجانب الليبي، وأرسلت أكثر من مذكرة رسمية للسفارة الليبية في عمان بهذا الخصوص”.

وكذلك أنه “تم طرح القضية أيضا أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج للمملكة في شهر نوفمبر الماضي”.

وأضاف أن القضية تتابع بكل اهتمام وبشكل يومي من قبل الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى وزارة الخارجية، وأن السفير الليبي أكد للوزارة في أكثر من اتصال أن الموضوع يلقى من جانبهم كل الاهتمام وأنه سيتم الإفراج عن المواطنين الثلاثة في وقت قريب”.