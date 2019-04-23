بسبب صرفها لأمراء الميليشيات..آغا: مركزي طرابلس يمر بأزمة حادة في السيولة

أخبار ليبيا24

كشف رئيس لجنة السسولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا أن مركزي طرابلس يمر بأزمة نقص حاد في رصيد السيولة النقدية بسبب ماتم صرفه خلال المدة الماضية وتسخير جل السيولة لأمراء الميليشيات

وأضاف آغا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هناك معلومات مؤكدة تفيد بعدم استطاعة مركزي طرابلس تلبية احتياجات المصارف التجارية في العاصمة لتوزيعها قبل حلول شهر رمضان .

وأشار رئيس اللجنة إلى أن هناك اتصالات جرت مع شركة “ديلا رو” الإنجليزية بخصوص إرسال شحنات سريعة تقدر بمليار دينار من فئة 10 دينار قبل حلول شهر رمضان والشركة اعتذرت لعدم قدرتها تنفيذ طلب المركزي.

ولفت آغا إلى أن هناك اتصالات مابين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ومحافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير مع السفير الإنجليزي وطلبا التدخل السريع والضغط على الشركة.

وأفاد رئيس اللجنة أنه منذ أيام قليلة حضرت مجموعة من أفراد مسلحين جميعهم ملثمين وسياراتهم لا يوجد عليها شعارات لمقر مصرف ليبيا المركزي في إدارة الإصدار في طريق الشط واستلموا 45 مليون دينار نقدا.

وتابع آغا :”للأمانة لم يتم التعرف عليهم وسط تكتم شديد وجاري حاليا التفتيش عن مصدر الصك الذي تم السحب به وللعلم الجمعة والسبت المركزي فتح أبواب خزائنه للسحب من قبل الميليشيات”.