مسلحون يهاجمون مركز احتجاز مهاجرين جنوب طرابلس..والعفو الدولية تبدي صدمتها

أخبار ليبيا24

أبدت منظمة العفو الدولية صدمتها من التقارير التي تفيد بأن مقاتلين مسلحين أطلقوا النار عشوائيا اليوم الثلاثاء على المهاجرين واللاجئين في مركز الاحتجاز بقصر بن غشير جنوب طرابلس.

وشددت منظمة العف الدولية على السلطات الليبية حماية الأفراد من المزيد من الهجمات وضمان أن يتلقى المصابين العناية الطبية اللازمة على وجه السرعة.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الاشتباكات في العاصمة طرابلس بدأت المنظمات الدولية في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين حيث أعلنت الأمم المتحدة إجلاء 163 لاجئا من ليبيا إلى النيجر بسبب المعارك الدائرة قرب طرابلس.

وذكر مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا أنها قامت بإجلاء 163 لاجئا من ليبيا إلى النيجر “في أول رحلة منذ تصاعد القتال في العاصمة طرابلس موضحة أن جميع الذين تم إجلاؤهم، نقلوا مؤخرًا من مركزي احتجاز أبو سليم وعين زارة” القريبين من الخطوط الأمامية للقتال في طرابلس.

وكانت المفوضية قد أعلنت الأربعاء أنها نقلت 150 لاجئا ممن كانوا محتجزين في مركز ابوسليم جنوب طرابلس إلى مركز التجمع والمغادرة وسط العاصمة.

ونقلت المفوضية الأسبوع الماضي أكثر من 150 لاجئاً من مركز احتجاز عين زارة في جنوب طرابلس، مما رفع إجمالي عدد اللاجئين الموجودين في مركز التجمع والمغادرة إلى أكثر من 400 شخص.