القبض على شخص تشادي يقوم بالإتجار بالعملة الليبية المزيفة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قبضت وحدة التحريات العامة التابعة لمديرية أمن بنغازي على شخص يحمل الجنسية التشادية يقوم بالإتجار بالعملة الليبية المزيفة.

وتمت عملية القبض عقب ورود معلومة لوحدة التحريات العامة من مصدر سري بشأن قيام شخص تشادي الجنسية بالإتجار بالعملة الليبية وتحويلها للخارج.

وأوضحت الوحدة – على صفحتها الرسمية على فيسبوك – أنه بعد إجراءات التحري وجمع المعلومات عن المذكور اتضح بأنه يعمل في محل ملابس في منطقة السلماني الغربي.

ولفتت الوحدة أنه تم الانتقال إلى المكان عينه، وعند طلب المستندات الشخصية من الجاني قام بإظهار جواز سفر خاص به ورخصة قيادة باسم “ا ع ع” والجنسية ليبي وبطاقة عضوية للرابطة قبائل التبو الليبية.

وأكدت الوحدة أنه ضُبط بحوزة الجاني خزنة بها مبلغ مالي وقدره (15500) دينار، إضافة إلى مبلغ مالي من فئة الحديد وقدرة (520) دينار.

وأشارت إلى أنه تم ضبط الجاني، وتم الانتقال به لمقر الوحدة وتم استجوابه واعترف بما نسب إليه، واتخذت حياله الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة.