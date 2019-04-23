المسماري: سنتأكد من خلال مصادرنا من طبيعة الحمولة التي تحملها الباخرة الإيرانية التي رست في مصراتة

المسماري: سنتأكد من خلال مصادرنا من طبيعة الحمولة التي تحملها الباخرة الإيرانية التي رست في مصراتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المتحدث باسم قوات الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري عن أوامر صادرة من المدعي العام بالقبض على عسكريين متعاونين مع الجماعات الإرهابية في العاصمة طرابلس وبعض المناطق بالمنطقة الغربية .

وأضاف المسماري – في المؤتمر الصحفي له اليوم الثلاثاء – أن السفينة المتوقفة بمصراتة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وسنتأكد من خلال مصادرنا من طبيعة الحمولة وعليه يترتب موقفنا.

وأوضح أن الباخرة الإيرانية التي رست في مصراتة مدرجة على قائمة عقوبات أمريكية.

وكان “موقع بيفول” قد قال إن السفينة “شهر أي كورد” المملوكة لشركة النقل البحري الإيرانية قد رست في الفترة من 18 إلى 20 أبريل في ميناء بورغاس البلغاري، وجرى التأكد من هذا من خلال تحقيق مشترك بين بيفول مع مجلة الأمن الدولي على الإنترنت “دي ري ميليتاري“.

والشركة صاحبة السفينة مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية ضد إيران وهي الخطوط الملاحية المملوكة لجمهورية إيران الإسلامية ومقرها بالعاصمة طهران.

وتم تحديد الشركة باعتبارها واحدة من المقاولين الرئيسيين في وزارة الدفاع الإيرانية وقواتها الخاصة الرئيسية “فيلق الحرس الثوري”.

وتم اكتشاف سفن هذه الشركة في مناسبات عديدة لحمل أسلحة وذخائر وشحنات أخرى لتلبية احتياجات الجيش الإيراني وقطاع الدفاع في البلاد.

وفي 18 أبريل تم اعتراض السفينة وهي تمر على ساحل تركيا عبر مضيق البوسفور في الطريق إلى ميناء بورغاس، وبدأت هذه السفينة رحلتها من ميناء اللاذقية السوري على البحر المتوسط.

وحاليًا لا توجد معلومات رسمية حول ما كانت تنقله إلى بورغاس وما تم تحميله بالضبط في الميناء البلغاري في الفترة من 18 إلى 20 أبريل 2019. وفقًا للمحللين من الممكن تمامًا أن تكون الشحنة عبارة عن أسلحة خفيفة من بلغاريا أو دول البلقان الأخرى.

يشار إلى أن مدينة مصراتة تخضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا من قبل الأمم المتحدة، والتي شكلت تحالفًا عسكريًا مع الغرب بدعم من تركيا وقطر.

وبالعودة للمؤتمر الصحفي، قال المسماري إن قوات الجيش نجحت في إسقاط طائرة لقوات الوفاق بعمليات اليوم ومصير الطيار مجهول حتى اللحظة، ومؤكدًا تتقدم القوات في معركة طرابلس بشكل كبير.

وأوضح أن كل من يدعم الإرهابيين ويوفر لهم الملاذ الآمن سيتعرض للملاحقة، مضيفًا أن هناك معارك شديدة تخوضها وحداتنا في منطقة الجبل الغربي.

وأكمل المسماري، أن القمة الرئاسية بشأن ليبيا في القاهرة أكدت دعم الجيش الليبي ، ورحب المسماري بالدعم الذي حصل عليه الجيش في موقف الاتحاد الأفريقي .

وشدد المسماري على أن بيان القمة الأفريقية أشار لأهمية الجيش والشرطة باستقرار ليبيا .