باشاغا يخاطب نظيره القبرصي لإيقاف تحصل أبناء خليفة حفتر على جوازات قبرصية

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طلب وزير الداخلية في حكومة فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء وزير الداخلية القبرصي وقف منح أربعة من أبناء القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر جوازات سفر قبرصية.

وأضاف باشاغا في خطاب نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي “فيسبوك” أن معلومات توفرت لدى أجهزة التحقيق والتحري التابعة لوزارة الداخلية الليبية أن كلا من خالد وصدام والصديق وبلقاسم خليفة بلقاسم حفتر متورطون ومتهمون بقضايا في ليبيا.

وأوضح وزير الداخلية أن أبناء حفتر متورطين في قضايا السطو على أموال مصرف ليبيا المركزي وارتكاب أفعال إجرامية أخرى، لافتا إلى أنه بصدد إحالة ملفات قضاياهم إلى مكتب النائب العام لاستصدار أوامر قبض دولية في حقهم بغية التعميم عنهم دوليًا حال الانتهاء من التحقيق.

ولفت باشاغا إلى أنه أراد مخاطبة وزير الداخلية القبرصي بهذه الصفة الاستعجالية لوقف هذا الإجراء إلى حين استصدار أمر قبض من السلطات القضائية المختصة وإحالتها إلى مكتب إنتربول قبرص وعبر القنوات الدبلوماسية المعتادة.