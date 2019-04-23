في رسالة خطية له .. الثني يؤكد للسبسي ضرورة الحرب على الإرهاب لفرض السلام في المنطقة

في رسالة خطية له .. الثني يؤكد للسبسي ضرورة الحرب على الإرهاب لفرض السلام في المنطقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

سلّم وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج المستشار الأول لرئيس الجمهورية التونسية المكلّف بالشؤون السياسية نورالدين بن تيشة رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي .

وعبر الثني في رسالته للسبسي عن مدى أهمية دور تونس في الشأن الليبي نظرا لمتانة العلاقة بين البلدين، مؤكدًا “أن الحرب على الإرهاب تعتبر ضرورة مؤكدة لفرض السلام في المنطقة” .

وتطرقت الرسالة إلى ضرورة الشراكة الإقليمية والعالمية في مواجهة الإرهاب نحو استعادة الدولة وعودة الاستقرار تمهيدا لعودة الشركات والعمالة التونسية للسوق الليبي بالنظر العلاقات الجغرافية والتاريخية والقيم المشتركة التي نتقاسمها معا.

وفي هذا الإطار، أكد عبد الهادي الحويج على أن ليبيا متجهة لمرحلة أساسية أثر إنهاء حربها على الإرهاب تقوم على الحوار والمصالحة دون سلاح ودون دماء، ولتونس في هذا المجال تجربة فريدة من نوعها خلال الحوار الوطني الذي تحصل على جائزة نوبل للسلام.