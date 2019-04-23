لبحث مستجدات الأزمة الليبية .. سلامة غدًا في روما للقاء ميلانيزي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن لقاءً سيجمع عصر يوم غدً الأربعاء، وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة .

وأضاف بيان صدر عن الخارجية الثلاثاء، أن “الاجتماع الذي سيعقد عند الساعة 3:30 بعد الظهر، سيختتم بندوة صحافية مشتركة”، للوزير موافيرو والمبعوث سلامه.

واستقبل وزير الخارجية الإيطالي بمقر وزارته في العاصمة نظيره في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأشار بيان مقتضب بهذا الصدد إلى أن الاجتماع “ركز على آخر التطورات في ليبيا”.

وكان الوزير ميلانيزي قد إلتقى بمقر الوزارة يوم الجمعة الماضي، نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، في اجتماع كان “الوضع في ليبيا محور المحادثات التي جرت خلاله” .

ومن جهته، يسعي الموفد الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لوقف فتيل التوتر في ليبيا، وكان قد التقي في تونس الإثنين، وزير الخارجية خميس جهيناوي .

يشار إلى أن المسؤولين التونسي والأممي اعتبرا بعد اللقاء أن “العملية السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة هي الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة في ليبيا”.