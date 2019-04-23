بشأن الدعوات لسحب القوات.. مسؤول عسكري تراجع الجيش سيحول المشهد في طرابلس إلى ما شهدته بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مسؤول عسكري رفيع ظهور عناصر إرهابية خطيرة ومطلوبة في صفوف قوات حكومة الوفاق في الاشتباكات الدائرة في طرابلس.

وقال المسؤول – في تصريحات خاصة إلى سبوتنيك الروسية – إن التطورات التي حدثت الأيام الماضية، أدت إلى تواجد العناصر الإرهابية بشكل علني في صفوف قوات الوفاق، خاصة أن البعض منهم متخوفون من تواجد تلك العناصر في صفوفهم.

وأشار المسؤول إلى أن المتواجدين في صفوف القتال الآن، هم من تنظيمات “أنصار الشريعة والقاعدة، وداعش”، وهي تنظيمات إرهابية محظورة دوليًا، وأن المعركة معهم ستكون دامية وشرسة، كونهم يكفرون الجميع بمن فيهم من في طرابلس نفسها .

وحول رأيه حول المطالبات بتراجع قوات الجيش وانسحابها والعودة إلى الحوار، بين المصدر أنه حال تراجع الجيش الليبي عن المعركة سيتحول المشهد في طرابلس إلى ما شهدته بنغازي من سيطرة لأنصار الشريعة في العام 2013، وستصبح العاصمة في يد الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن العناصر التي فرت من بنغازي ودرنة السنوات الماضية، أصبحوا في العاصمة يقاتلون قوات الجيش.

وأشار إلى أن المجموعة الأخرى التي تقاتل في صفوف قوات الوفاق في العاصمة، هم من العائدين من سوريا والعراق، حيث تم نقلهم عبر إحدى دول الجوار السوري.

وفي تصريحات سابقة، نفى المتحدث باسم المجلس الرئاسي مهند يونس، وجود عناصر إرهابية في طرابلس، بين صفوف قوات الوفاق التي تقاتل ضد الجيش الوطني.