بعد كل هزيمة, يعود “داعش” لنيل المزيد من الصفعات الموجعة

بعد كل هزيمة, يعود “داعش” لنيل المزيد من الصفعات الموجعة

أخبار ليبيا 24 ـــ خاصّ

لأصحاب الحق في الأوطان التي ابتليت بوباء داعش، الذين استخدموا كل الدوافع لطرد التنظيم الإرهابي, فهم الذين يتوقون للعيش بسلام, ويتطلعون لمستقبل مزدهر لهم ولأطفالهم في أرضهم منعمين بخيراتها وبركاتها.

للشعوب المتعبة من هول الدواعش، الذين استنفذوا كل الحوافز لمقاومة الظلم ومحاربة القمع لحماية حقهم وكرامتهم وأمنهم.

للدواعش المنهزمة, فهم منبوذين ومرفوضين وللأبد مكروهين, ولا يوجد من يردعهم فهم يرتكبون المزيد من المجازر ويلحقون المزيد من الأذى.

وبغباء ويأس يرفض من تبقى من أوباشهم، الانزواء في مزبلة التاريخ، ويصرون على العودة فقط لنيل المزيد من الصفعات الموجعة.

وفي هذا السياق, أكّد مركز لمكافحة الإرهاب، أن تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا تحول من دولة مزعومة وجماعة منظمة، إلى تنظيم لحرب العصابات.

وأشار المركز إلى أن تنظيم داعش الإرهابي، بات يتبنى أساليبا جديدة في التجنيد والحصول على التمويل، بالاعتماد بصورة أساسية على أفراد العصابات في جنوب الصحراء، لاسيما بعد هزائمه الإقليمية التي مني بها في العراق وسوريا.

واستمر المركز في التوضيح، أن هزيمة داعش في مدينة سرت والانتصارات المستمرة في الجنوب ،عوامل شلت حركة التنظيم وقدراته على العمل والانتشار في فزان، مستدركا بالإشارة إلى أن هذه العوامل لا تعني أن داعش الإرهابي، لم يعد يشكّل تهديدا كبيرا لبناء الدولة الليبية.

وأضاف المركز أن التنظيم، بدأ في اعتماد إستراتيجية الاستنزاف، وهي منخفضة التكلفة عالية التأثير وهو أمر يهدد استقرار عملية السلام في ليبيا ، مبينا أن الهجمات المؤثرة التي قام بها داعش الإرهابي واستهدف من خلالها مؤسسات الدولة الرئيسية وإن كانت نادرة فإنها تعطي إشارات إلى استمرار خطره رغم محدودية إيراداته وتمويله.