القيادة العامة تحذر منتسبيها من استخدام الهواتف داخل محاور الاشتباكات في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة الجنود المشاركين في عملية تحرير طرابلس إلى الابتعاد عن الاتصالات المباشر مع أي شخص خاصة داخل محاور القتال، وذلك حفاظاً على أرواحهم كون أنها غير آمنة ومراقبة ومن خلالها يمكن تحديد المواقع.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي في بيانها اليوم الثلاثاء للجنود :” أن التصوير الثابت والفيديو داخل مواقع الاشتباكات ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووكالة الأخبار يسمح للجماعات الإرهابية بتحديد مواقع تمركزات وحدات الجيش .

وطالب البيان الجنود بتنفيذ أوامر وتعليمات آمريهم ومرؤوسيهم حرفياً، مشيرةً إلى أن الطاعة والانضباط داخل المعركة يحقق النصر.

ودعا البيان الجنود إلى عدم التعامل مع القنوات الإعلامية ووكالات الأنباء وعدم إعطاء أية تصريحات صحفية عن مجريات المعركة ، منوهةً إلى أن كل من يخالف التعليمات المذكورة سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.