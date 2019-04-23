بعد اتهامه لباشاغا بالوقوف مع الجماعات الإرهابية .. داخلية الوفاق تصريحات مدير أمن صبراتة جاءت عقب إقالته  

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير أمن صبراتة عميد زائد الخطابي إن العمل تحت وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا هو نقيصة لايمكن القبول بها أو التعايش معها .

وأوضح الخطابي – في بيان نشر أمس الإثنين على الصفحة الرسمية لمديرية امن صبراتة – أنه لا يمكن العمل مع “باشاغا” خاصة بعد تصرفه الأناني الأخير ودفاعه عن ما وصفه بـ”عرشه المتهاوي والحفاظ على جاهه المكذوب” ضد القوات المسلحة .

وأكد مدير الأمن على قناعته بأن الحياد في قضية الوطن هو خيانة غظمة، لافتًا إلى الأمور أصبحت واضحة للعالم بكاملة أن العاصمة واقعة تحت سيطرة المليشيات الإرهابية .

وأضاف أنه أمام تضحيات الجيش وقواته المساندة فأن أقل موقف يمكن أن يتخذه هو إعلان الانحياز لخيارات أهلهم وشعبهم وتأييد القوات المسلحة في كل ما تقوم به من أجل تخليص البلاد من هذه الجماعات الإرهابية التي عثت في الأرض فسادًا .

وأعلن مدير أمن صبراته في بيانه المباركة الكاملة والتأييد لعمليات “طوفان الكرامة” التي أطلقها القائد العام المشير خليفة خفتر، مبيناً بأن هذه العمليات ستقرب من يوم قيام الدولة وقدرة مؤسساتها الأمنية على حماية الوطن واسترجاع سيادته وحماية وصون امن المواطنين وكرامتهم في الداخل والخارج.

ودعا الخطابي أهالي العاصمة طرابلس وكل مدن المنطقة الغربية للمجاهرة بمواقفها والانقضاض على الميليشيات المجرمة التي باتت تترنح وقاربت على السقوط بفعل ضربات القوات المسلحة وقواته المساندة، مضيفاً :” فلا تترددوا يا أهلنا فجيشكم يدق أبوابكم وساعات الخلاص باتت قريبة واليوم الذي انتظرتموه طويلا ها قد اقبل ولا مجال للتردد ولامكان للخوف ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

ومن جهتها، قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق – المعترف بها دوليًا – إن ما صدر عن مدير الأمن صبراتة جاء عقب إقالته وإعفائه من مهامه، مشيرة إلى أنه ستتم متابعة قضيته وفقا للإجراءات المعمول بها.

وأكدت الوزارة أن مديريات الأمن التابعة لحكومة الوفاق تعمل وفق التعليمات الصادرة إليها، ولا يوجد إشكالات بخصوص انضباطها.

يشار إلى أن وزير الداخلية السابق العارف الخوجة ا قد عين عميد زائد الخطابي مديرًا لأمن صبراتة منذ ستة أشهر فقط، وبعد هذا التكليف بفترة زمنية بسيطة تم تكليف فتحي باشاغا وزيرًا للداخلية .