إسقاط حربية تابعة للوفاق…ووصول تعزيزات عسكرية إلى طرابلس على رأسها مادي

إسقاط حربية تابعة للوفاق…ووصول تعزيزات عسكرية إلى طرابلس على رأسها مادي

أخبار ليبيا24

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري اليوم الثلاثاء أن المضادات الأرضية في قاعدة الجفرة الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تابعة لسلاح جو حكومة الوفاق.

وأضاف المسماري أن الطائرة حاولت الإغارة على القاعدة صباح اليوم من ضمن 3 طائرات وفرت اثنان وجاري البحث عن الطائرة والطيار.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية أكدت وصول تعزيزات عسكرية ضخمة من المنطقة العسكرية الجبل الغربي للمشاركة في عمليات تحرير العاصمة.

وأضافت الشعبة أن القوات التي وصلت لجبهات القتال من مختلف وحدات القوات المسلحة في المنطقة وعلى رأسها اللواء إدريس مادي.