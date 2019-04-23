مسؤول : منطقة باب الزيتون أصبحت من مركز لتهريب البشر

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

خرج رئيس الفرع البلدي في منطقة باب الزيتون “فرج سالم” عن صمته وباح بوجود عدد من مقرات عصابات تهريب البشر بالمنطقة شرق طبرق .

وأكد سالم – أخبار ليبيا 24 – على وجود عصابات تتاجر بالمهاجرين، وأن منطقة باب الزيتون من المراكز الرئيسة في تهريب البشر.

وطالب رئيس الفرع البلدي الجهات الأمنية والعسكرية القضاء على هذه العصابات التي تمتهن تهريب البشر، ويكون ذلك بدعم مركز شرطة باب الزيتون؛ لأنه لايملك سلاحا ولا وسائل نقل للقبض على هؤلاء المهربين .

وفي محاولة من المسؤول للحدّ من هذه الظاهرة المهلكة، طلب من الحكماء، رفع الغطاء الاجتماعي عن هؤلاء المهربين الذين أثاروا القلق والفوضى بالمنطقة .

وينوه رئيس الفرع البلدي – في حديثه مع أخبار ليبيا 24 – إلى أنهم قد عثروا على عدد 45 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات المصرية والإفريقية، هاربين من مخزن لعصابات المهربين واعترفوا بمكان المخزن في المنطقة “هناجر” وكشفوا عن التعذيب الذي تعرضوا له أثناء فترة اعتقالهم واحتجازهم داخلها .

يشار إلى أن منطقة باب الزيتون، منطقة صحراوية شاسعة فيها أودية وجبال، تطل على شاطئ كبير من البحر وكأنها مجهزة لهذه العصابات، وفيها كل الشرائح ويوجد بها مواطنون من كل مدن ليبيا، (وهم متجانسين) ليس لدينا أي مشاكل اجتماعية، إلا بوجود هذه المخازن الخاصة بتجار البشر، ولكل قاعدة شواذ ومنطقة باب الزيتون أصبحت منطقة تجميع وتوزيع ومعبر مهم لتهريب المهاجرين زد على ذلك مخازن ومزارع أعدت لهذا الغرض.

وأفاد رئيس الفرع البلدي في منطقة باب الزيتون، بأنهم قد قاموا بالإبلاغ عن مكان هؤلاء المهربين “تجار البشر” وفي انتظار القبض عليهم، لافتا إلى أن هذه العصابات ومخازن إيواء المهاجرين، تنتشر في مناطق “إمساعد والبردي وبئر الأشهب وكمبوت و القعرة”، كذلك في مناطق غرب طبرق، وهذه ظاهرة خطيرة وسلسلة لعصابات منظمة، نطالب بالقضاء عليها، وهو موضوع كبير تعمل عليه العديد من الدول.

وطالب ” فرج سالم” المسؤولين بتكثيف الأمن ودعم مركز الشرطة، كما أطالبهم بدعم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطبرق، ولا أنسى العديد من الكتائب الموجودة بباب الزيتون فهي تقوم بواجبها على أكمل وجه.