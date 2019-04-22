اقتصاد المؤقتة تحذر من التلاعب بأسعار اللحوم المستوردة

أخبار ليبيا 24 – خاص

خاطب مدير إدارة التجارة الداخلية بديوان وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة كلا من مدير عام مصلحة الجمارك ومدير مديرية جمارك بنغازي ومدير مديرية جمارك درنة ومدير مديرية جمارك البطنان بشأن عدم الإفراج عن اللحوم المستوردة والمجمدة بجميع أنواعها عبر جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية إلا بعد الحصول على إخطار بالتسعيرة من مراقب الاقتصاد التابع له جغرافيا.

وعلل مدير إدارة التجارة الداخلية ذلك بحرص الوزارة على عدم ارتفاع الأسعار خصوصًا وأن شهر رمضان على الأبواب .

وطالب وزير الاقتصاد منير عصر بالتنسيق مع الحرس البلدي والأجهزة الضبطية ومراقبي الاقتصاد بالبلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تسعيرة اللحوم المستوردة والمجمدة بجميع أنواعها، والمتمثلة في “لحوم الأغنام، الأبقار، الدواجن، والأسماك”.

وقال منير عصر في بيان صحفي إن تكاليف اللحوم المستوردة معروفة بداية من فتح اعتماداتها وانتهاءً بوصولها إلى المستهلك، مضيفا أنه يمكن العمل على ضبطها بتسعيرة محددة بهدف الحد من لهيب أسعار اللحوم، مُشيراً إلى أن استغلال الطلب على اللحوم المُستوردة يدفع أسعار اللحوم المحلية للارتفاع والعكس صحيح.

وأضاف الوزير أنه بضبط تسعيرة اللحوم المستوردة بصورة قانونية عادلة، فلن يكون هناك أي ظلم لأحد سواء التاجر أو المستهلك.

الجدير بالذكر أن مراقب اقتصاد مدينة البيضاء قد أصدر قرار بتحديد أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية وخاطب الجهات المختصة بتنفيذه إلا أن التجار اعترضوا على التسعيرة مما اجبر مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد بتجميد القرار .