أمن بني وليد تنفي البيان المتداول بشأن استعدادها لتنفيذ تعليمات داخلية المؤقتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفي المكتب الإعلامي لبلدي بني وليد البيان المنسوب لمديرية أمن المدينة بشأن انصياعها وجاهزيتها التامة لتنفيذ تعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف .

وقال المجلس البلدي عبر صفحته الرسمية إن المديرية تعمل بشكل طبيعي في المدينة نافياً بشكل قاطع ما جاء في البيان المنسوب لمديرية الأمن.

وانتشر “البيان المزور” اليوم الإثنين في أغلب صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية إلكترونية، حيث يؤكد فيه منتسبو مديرية أمن بني وليد بالحكومة المؤقتة جاهزيتهم لتنفيذ أوامر وزير الداخلية بـ”المؤقتة”.

وجاء في البيان المزور، أن منتسبي المديرية يؤكدون على أنه إيمانًا منهم بواجبهم الوطني واقتناعًا تامًا بما تقوم به القوات المسلحة من تضحيات تجاه الوطن والمواطن ضد العصابات الإجرامية والإرهابية الممولة من قبل الدول الراعية للإرهاب سنكون الصف الثاني للقوات .

وبين البيان “المزور” لكل مكونات الشعب الليبي بأن موقفهم هذا جاء من أجل بسط الأمن في كافة ربوع الوطن من العصابات الإرهابية المؤدلجة ، مضيفًا بأن منتسبي مديرية أمن بني وليد مستعدون للدفاع عن كل شبر من تراب الوطن.