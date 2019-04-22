مفوضية الكشافة والمرشدات بنغازي تناشد الجهات الأمنية .. والسبب ؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مفوضية الكشافة والمرشدات بنغازي أن مقرات الحركة هي جزء من الأملاك العامة التي تعود ملكيتها للدولة الليبية بملكية خاصة للحركة العامة للكشافة والمرشدات.

وذكرت المفوضية – على حسب الرسمي على فيسبوك – تعرض حارس مقر المفوضية اليوم الإثنين للتهديد من مجموعة أشخاص يدعون بأن جزء من مقر المفوضية هو ملك شخصي لهم وأنهم سيتواجدون بالمقر لإزالة المرافق الموجودة بها وبناء حائط يفصلها عن بقية المبنى .

وذكر الموقع أنها قامت برفع قضية لنفس الأرض وحكمت المحكمة للحركة الكشفية لحيازة الأرض بملكية الأرض .

وناشدت المفوضية كافة الأجهزة الأمنية بالمدينة وأبناء بنغازي للتواجد والوقوف مع الحركة الكشفية للحفاظ على هذا البيت التطوعي الذي يحوي الآلاف من أبناء بنغازي.

الجدير بالذكر أن حركة الكشافة تعرضت للنقد خلال الفترة الماضية من بعض خطباء ووعاظ المساجد ببلدية بنغازي .

وكان خطيب مسجد الأرقم بن الأرقم تهجم على الحركة خلال خطبة الجمعة في الثاني والعشرين من مارس الماضي ووصفها بأنها نتاج الغرب الكافر وأن قوانينها ومنهجها كافر، محذرا من دخول الأطفال إليها.