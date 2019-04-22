البلدي بني وليد يبحث آلية استيعاب الطلبة القادمين من مناطق الاشتباك في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث عميد بلدية بني وليد سالم علي أنوير مع مدير مكتب التعليم بني وليد خالد سالم استعداد مكتب التعليم على استيعاب الطلبة القادمين من مناطق الاشتباك في ضواحي طرابلس .

وأكد عميد البلدية خلال اللقاء أمس الأحد على ضرورة توفير كافة المتطلبات الدراسية التي يحتاجها الطلاب وتمكينهم في الفصول الدراسية ليتمكنوا من إجراء امتحانات الفصل الدراسي في وقته المحدد.

يذكر أن المجلس البلدي قد شكل لجنة طوارئ برئاسة عميد البلدية وكان من ضمن مهامها هي إيجاد حلول سريعة للطلبة المتضررين من الحرب لكي لا يخسروا عامهم الدراسي.