“سلامة” و”الجهيناوي” يؤكدان على ضرورة العودة إلى المفاوضات لإنقاذ ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الإثنين، وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تونس، وذلك ضمن جولة لعدد من العواصم في سبيل التوصل لتهدئة في ليبيا.

وقال سلامة في تصريح عقب اجتماع جمعه مع الجهيناوي، إنه لا خيار أمامه إلا الدعوة لوقف الحرب، والعودة إلى طاولة المفاوضات، ولم شمل الليبيين حول قرار موحد لإنقاذ بلادهم، مشددا على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى إرادة ليبية تدعو إلى وقف الحرب.

من جانبه، ثمن الجهيناوي اللقاء الذي جمعه بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، حيث قدم الأخير معلومات هامة حول تطور الأوضاع في ليبيا.

وأضاف الجهيناوي أن تونس تسعى إلى خلق كل الظروف لوقف الحرب في ليبيا، لأن تواصلها ستكون له نتائج وخيمة على كامل المنطقة.

وأكد أن تونس تتواصل مع كل الأطراف المتنازعة وتعمل على التهدئة، حيث أنه من غير الممكن إيجاد حل عسكري في ليبيا ليظل الحل الوحيد سياسي عبر الحوار، وفق قوله.

كما لفت إلى أن تونس انطلقت في استقبال الجرحى الليبيي،ن جراء الاقتتال والحرب في بلدهم.

وأكد الجهيناوي أن الحل الوحيد الذي يمكن ليبيا من استرجاع أمنها واستقرارها هو الحل السياسي، مشيرًا إلى تواصل بلاده مع كافة الأطراف في هذا الصدد.