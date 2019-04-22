الثني يتابع سير عمل وزارة الصحة بالمنطقة الغربية

أخبار ليبيا 24 – خاص

في إطار متابعته اليومية للعمليات العسكرية لتحرير طرابلس وتوفيره لكافة احتياجات المنطقة الغربية، بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الإثنين احتياجات مستشفيات مناطق غرب ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

الاجتماع تم خلاله مناقشة سير عمل وزارة الصحة والمستشفيات في المنطقة الغربية والاحتياجات التي يجب توفيرها من قبل الحكومة المؤقتة وكيفية توفيرها.

كما ناقش الاجتماع آليات إدارة وزارة الصحة للمستشفيات في كافة المناطق وفي مدينة بنغازي على وجه الخصوص لضمان خدمات طبية ترفع المعاناة عن كاهل المواطن.