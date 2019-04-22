المسماري : الحرص على حماية المدنيين هو السبب في إبطاء العمليات العسكرية في طرابلس

المسماري : الحرص على حماية المدنيين هو السبب في إبطاء العمليات العسكرية في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش الليبي تحقق تقدمًا ميدانيًا ممتازًا في العمليات العسكرية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس.

وقال المسماري – خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين – إن الحرص على حماية المدنيين هو السبب في إبطاء العمليات، محذرًا في الوقت ذاته من حملات التضليل الإعلامي ومحاولات تشويه القوات المسلحة .

وأضاف المسماري، أن القيادة العامة للجيش تحصلت على معلومات بنقل بعض مؤسسات الدولة من طرابلس إلى مصراته، مشيرا إلى أن قوات الاحتياط بدأت الاستعداد لفتح محاور جديدة، وسيتم استخدام قوات المشاة والمدرعات في المعارك القادمة .

وتابع المسماري” لن يتوفر للمجموعات الإرهابية أي ملاذ آمن في ليبيا، نراقب ونتابع كل ما يدور بطرابلس، وهناك عمليات نقل للإرهابيين من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا ونحذر من توفير الحماية للإرهابيين”، متهما تنظيم القاعدة في طرابلس بالوقوف وراء الفيديو المفبرك الذي نسب للجيش.

وأضاف أن الجيش سيثبت أن معركة طرابلس بين الليبيين والإرهاب، ولن يسمح بأن تكون ليبيا نقطة إجرامية تهدد السلم الدولي.

وأضاف المسماري، أن قوات الجيش تتمركز حاليا على تخوم العاصمة طرابلس، ووصلت إلى عدد من المناطق، ولا تفصل إلا 10 كيلومترات عن دخول مركزها، مشيراً إلى أن الجيش الليبي بات يحارب دولا تقف وراء الميليشيات والتنظيمات الإرهابية .