باشاغا يحيل عدد من القيادات الأمنية للتقاعد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، قرار رقم (853)، بشأن إحالة عدد من الضباط للتقاعد لبلوغ السن بعد انتهاء فترة التمديد.

وشملت القائمة التي صًدر بشأنها هذا القرار، قيادات أمنية على رأسهم رئيس مصلحة الجوازات والجنسية عميد جمعة غريبة، إضافة إلى عميد عبد الرازق شعبان من مديرية أمن طرابلس، عميد احمد حسن من الإدارة العامة لطيران الشرطة، عميد خليفة عمر من مديرية أمن طرابلس.

وتضمنت القائمة كذلك، عميد عبدالحميد عبدالعظيم من مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، عميد على محمد الشيباني من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، عميد فرج بشير من جهاز المباحث الجنائية، عميد محمد بوزيد من مركز المعلومات والتوثيق، عميد محمد امحمد من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، عميد محمد رمضان من مكتب وكيل وزارة الداخلية، عقيد جلال أحمد من الإدارة العامة للتدريب، عقيد محمد صالح من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وجاء في الفقرة الثانية من القرار على الجهات التابعين لها الضباط المذكورين استلام ما بعهدتهم من مهام وأسلحة وبطاقات تعريف أو أي مهام أخرى.