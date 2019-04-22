بنغازي تحتفل بالذكرى الـ 50 لتأسيس أول عيادة للسكري على مستوى الشرق الأوسط

أخبار ليبيا 24 – خاص

أحيت مدينة بنغازي، الذكرى الـ50 لتأسيس أول عيادة للسكري على مستوى ليبيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي يد البروفيسور عثمان الكاديكي الذي افتتحها يوم 20 أبريل سنة 1969م.

واحتضن مركز بنغازي الطبي صباح اليوم الاثنين، مؤتمر علمي للمختصين بمرض السكري وذلك ضمن الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة.

وقال مدير مركز بنغازي لتشخيص السكري عوض قويري،” أقمنا المؤتمر وعرضنا فيه أوراق علمية حول علاقة مرض السكري بالكلى والقلب، وانطلقت المحاضرات العلمية بمركز بنغازي الطبي حول علاقة رمضان ومريض السكري، وفي المساء سيكون هناك ورش عمل تدريبية للأطباء الجدد”.

وأضاف قويري أنه “نظرًا لأهمية هذا الحدث وهو مرور نصف قرن على هذه المؤسسة الصحية التي تهتم بمرضى السكري محليا ودوليا ولما يمتلكه من قيمة علمية ووطنية، سيكون هناك برنامج علمي غدًا الثلاثاء عن الأمور الطبية التي لها علاقة بمرض السكري، ويوم الاربعاء سننتقل إلى مدينة البيضاء بالتنسيق مع مستشفى الثورة وجامعة عمر المختار للمشاركة في برنامج علمي ورفع كفاءة الأطباء هناك ولدعمهم معنويا وفنيا”.

الجدير بالذكر أن عيادة السكري انتقلت إلى مقرها المؤقت المجمع الثاني في حي سيدي حسين عام 1970م ومازالت مؤقتة حتى الآن، وتطورت وأصبحت عيادة يشار إليها.