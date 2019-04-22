تعرف على مباريات ونتائج كأس ليبيا لمنطقة طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

تتواصل منافسات مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم، على مستوى الاتحاد الفرعي لكرة القدم طبرق، بمشاركة 10 فرق.

وقال رئيس المكتب الإعلامي للاتحاد الفرعي لكرة القدم طبرق محمد مفتاح، إن الفرق ثلاثة منها من الدرجة الأولى وهي الصقور والمختار طبرق والأندلس امساعد، و5 فرق من الدرجة الثانية، هي الهلال طبرق، البطنان بلخاثر، المحلة الوتر، بدر الجغبوب، الخليج القعرة، إضافة الى فريقين من الدرجة الثالثة هي حطين التميمي، الشباب طبرق .

وأوضح مفتاح، أن المنافسات انطلقت يوم الأربعاء الماضي، بلقاء جمع البطنان مع حطين وانتهى لصالح البطنان بنتيجة (4-1)، حيثُ سجل للبطنان، خالد حدوث هدفين، وعبد الله فتحي هدف، واسامة الصافي هدف، وسجل هدف حطين، علي فتح الله.

فيما تفوق الهلال على الشباب بخماسية نظيفة، سجل فائز ميلاد هدفين ومحمد فتحي هدفين وهاشم محمود هدف .

وأشار إلى أنه سوف يلتقي في الدور المقبل البطنان مع الهلال في الرابع من مايو المقبل للعب على بطاقة التأهل لدور الـ64 .

وعن باقي المباريات، أكد تأهل الأندلس لدور 64، بعد تخطي الخليج بنتيجة (3-0)، سُجلت عن طريق إبراهيم محمد واحمد الفرجاني والصالحين هارون.

وواصل “تتبقى مباراتين في المنافسة التمهيدية حيث يلتقي الصقور مع المحلة، يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب نادي الصقور، ويلتقي المختار مع بدر الأربعاء, على أرضية ملعب نادي الصقور”.

هذا وتقام جميع المباريات على ملعب نادي الصقور، باستثناء لقاء الاندلس والخليج، الذي أقيم على أرضية ملعب الأندلس .