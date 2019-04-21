المركز البريطانى للدراسات يؤكد هروب 47 إخوانيا من ليبيا إلى الدوحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الخبير الخليجى، والرئيس الإقليمى للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، تلقى قوات الوفاق الوطني – المعترف بيها دوليًا – في طرابلس ضربات قوية خلال المعركة التي يخوضها الجيش الوطني لتحرير طرابلس من الإرهابيين.

وقال الرئيس الإقليمى للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على “تويتر”، إن مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة لنظامي قطر وتركيا في طرابلس تستخدم الأطفال والنساء كدروع بشرية والبيوت والمستشفيات كمقرات عسكرية.

وكشف أمجد طه، هروب 47 من إرهابي الإخوان على متن طائرة تركية متجهين للدوحة من طرابلس بعد تجدد اشتباكات في محيط معسكر اليرموك بين الجيش الليبي ومليشيات إرهابية تابعة لنظامي قطر وتركيا.