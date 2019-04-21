الآغا : يكشف عن محاولة “الكبير والسراج وباشاغا” تحويل مبلغ مليار اعتمادات لتمويل قوات الوفاق

الآغا : يكشف عن محاولة “الكبير والسراج وباشاغا” تحويل مبلغ مليار اعتمادات لتمويل قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا عن عقد اجتماع غدًا الإثنين بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا – المعترف به دوليًا، ومحافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير.

وأوضح الآغا – بحسب ما نشره على صفحته الشخصية على فيسبوك – أن الاجتماع المزمع عقده غدًا سيناقشه خلاله تخصيص موافقة لقبول مستندات برسم التحصيل بقيمة مليار دولار أمريكي بالسعر الرسمي 1.40دل بشكل عاجل لتغطية احتياجات شهر رمضان من مواد غذائية، حسب قوله.

وأكد الآغا – بحسب مصادر مؤكدة – أن حقيقة هذه المستندات المقدمة بقيمة المليار دولار هي لغرض استيراد أسلحة وذخائر وتحويل أموال لدعم قوات الوفاق تحت غطاء استيراد مواد غذائية.