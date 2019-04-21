المسماري: القوات البرية تخوض معارك طاحنة في طرابلس وتقدمت إلى مواقع مهمة

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قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري اليوم الأحد إن القوات البرية تخوض في اليوم التاسع عشر للعمليات العسكرية بمعركة طوفان الكرامة معارك طاحنة في طرابلس والعدو يدافع دفاع الوكر الأخير.

وأضاف المسماري في المؤتمر الصحفي الاستثنائي :”البارحة كانت المعارك طاحنة في العزيزية والسواني وقواتنا دحرت العدو غير أن الكر والفر مايزال مستمرا في هذه المعركة”.

وأوضح الناطق الرسمي أن القوات المسلحة استفادت من الغارات الجوية الليلة البارحة وتمكنت من التقدم والتمركز في مواقع جديدة مهمة جدا.

وأشار إلى أنه نظرا للظروف الجوية صباح اليوم فإن المعارك كانت أقل حدة في بعض مواقع العمليات فقط، مؤكدًا أن كل المحاور تشهد اشتباكات قوية جدا منذ الليلة البارحة.

وأكد المسماري أن مقاتلات سلاح الجو نفذت عدة غارات ناجحة وتم تدمير العشرات من الأهداف بعد استطلاع ناجح، وتم استهداف مخازن للأسلحة والذخائر وتجمعات للعدو وآلياتهم وستتكرر الغارات لهذه الليلة.

وقال الناطق الرسمي :”رصدنا قوائم لقتلى العدو وتشمل مقاتلين أجانب في صفوفهم ونحن لا نستغرب ذلك لأننا نقاتل القاعدة الإرهابية التي هويتها ليست وطنية”.

وأفاد المسماري أنه من خلال الرصد علمنا أن قوات حكومة الوفاق تسيطر على المخازن القريبة من التجمعات السكنية وتقوم بتخزين الأسلحة والذخائر فيها.

وذكر الناطق الرسمي أن مرحلة اتخاذ المدنيين دروعا بشرية بدأت من قبل العدو الآن في طرابلس لكن ضرباتنا دقيقة جدا وليلة اللبارحة شاهدة على ذلك.

ولفت المسماري إلى أن الإرهابيون سيطروا على مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة الاستثمار الخارجي والنفط وهؤلاء خطرهم دولي، مؤكدًا أن سرقة المال العام تجعل من السهل تمويل العمليات الإرهابية في الداخل والخارج.