إخلاء مخزون مشغلات الغسيل الكلوي من مخازن عين زارة 

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أكدت رئيس وحدة الكلى بإدارة الشؤون الطبية “ماجدة موسى إخراج مخزون مشغلات الغسيل الكلوي الموجودة في مخازن جهاز الإمداد الطبي الواقعة في عين زارة ونقلها إلى مكان آمن.

وأضافت موسى أن شحنة من مشغلات الغسيل الكلوي الخاصة بأجهزة “نيبرو” و “فريزينيس” قد وصلت للوحدة كما تم استئناف إمداد مراكز وأقسام الغسيل الكلوي باحتياجاتها من المشغلات.

ونفت رئيس وحدة الكلى توقف العمل بمراكز ابالغسيل الكلوي موكدة استقبال المرضى في كل المراكز بما في ذلك الواقعة في مناطق الاشتباكات.

ونوهت إلى تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة وذلك للتواصل مع مسؤولي أقسام الكلى بالمستشفيات والمراكز المتخصصة للإبلاغ عن أي طارئ.

يشار إلى أن منطقة عين زارة جنوب طرابلس تشهد اشتباكات قوية بين الجيش الوطني من جهة وقوات تابعة لحكومة الوفاق من جهة أخرى.