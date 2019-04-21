رئيس تسييري طبرق: يجب ترحيل أي أجنبي لايحمل ختم الدخول لأنه غير شرعي

رئيس تسييري طبرق: يجب ترحيل أي أجنبي لايحمل ختم الدخول لأنه غير شرعي

أخبار ليبيا 24 – خاص

شدد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية على ترحيل أي أجنبي لايحمل ختم الدخول للأراضي الليبية داخل نطاق بلدية طبرق لأنه يعتبر غير شرعي.

وقال بوالخطابية :”يجب ترحيلهم فوراً لأنهم يشكلون خطرًا على المجتمع لعدم معرفتهم ولعدم وجود عقود وإقامة وهذا يعتبر منافي للقوانين في ليبيا”.

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أنه خاطب جهاز الهجرة غير الشرعية وكافة الأجهزة الأمنية لمتابعة هذه التعليمات.

وتابع :”لدينا آلاف من المهاجرين بالمدينة وخاصة في المنطقة الصناعية وفي المطاعم والورش بدون إجراءات رسمية وهو أمر مرفوض لدى بلدية طبرق في نطاق حدودها الإدارية من عين الغزالة غرباً إلى كمبوت شرقاً وجنوباً الجغبوب”.

وخاطب بوالخطابية نقيب الصيادين وكذلك حرس السواحل بضرورة ترحيل كل الصيادين خارج البلاد والذين ليس لديهم ختم دخول لأن حركة المراكب والجرافات تثير الشبهة لعدم مراقبتها في عملها والتي تجوب الشواطئ بكل حرية.