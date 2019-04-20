اونيس يدعو أعضاء الرئاسي والدولة والنواب لعقد اجتماع لإعادة صياغة المشهد الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الهيئة العامة للثقافة في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا حسن اونيس لقد بلغ الظالمون المدى ولم يعد هناك مجال للصمت، أو الوقوف في المنطقة الرمادية، فالوطن ينادي الجميع .

وطالب وزير الثقافة – عبر حسابه الخاص على فيسبوك – كافة المسؤولين في الدولة من أعضاء المجلس الرئاسي ومجلس الدولة وأعضاء مجلس النواب الشرفاء باتخاذ قرار شجاع لإنقاذ الوطن .

وناشد اونيس المسؤولين الشرفاء لإنقاذ البلاد والعباد من القصف العشوائي الذي يطال بعض الآمنين والأبرياء في عاصمتنا الحبيبة .

كما طالب اونيس المسؤولين بتحديد موعد لعقد اجتماع واتخاذ قراراً شجاعاً وتاريخياً بإعادة صياغة المشهد الليبي من جديد، قائلا “لابد أن يكون مشهد لايكون فيه مكان لمن باعوا الوطن وانحازوا إلى الظلم والعدوان وتحالفوا مع المتمردين، الطامحين لعسكرة الدولة وإجهاض حلم الدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات التي ثار الليبيون من اجلها” ، حسب وصفه .

ووجه وزير الثقافة رسالة إلى هذه الأجسام الشرعية مفادها “أنه قد أزف الوقت، ولاخيار إلا بالوقوف وقفة رجل واحد تعيد الهيبة لوطننا الواحد” .

وقال اونيس “اجلسوا واجتمعوا وقرروا ولتكن لنا يد واحدة قوية لضرب الانقلابيين وتأديبهم، قرار لتوحيد جهودكم ووضع خيار مناسب للمرحلة القادمة سيكون محط احترام وتقدير والتزام وتنفيذ فوري من ثوار ليبيا”، حسب قوله .