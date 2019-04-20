سلامة: لم أتعرض لمحاولة اغتيال

أخبار ليبيا24

نفى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم السبت تعرضه لأية محاولة اغتيال في العاصمة الليبية طرابلس عقب تعرضه لإطلاق النار.

وقال سلامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”للمحبين أقول ولغيرهم أيضا لا لم أتعرض لمحاولة اغتيال”.

وأضاف المبعوث الأممي :”الخبر مفبرك والصور المتداولة مزورة، متى سيفهم الدجالون القابعون في جحورهم أن الحقيقة التي يغتالون كل يوم هي وحدها التي تحررهم”.

يشار إلى أن حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اليوم السبت خبر محاولة اغتيال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة فى طرابلس عقب تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين وأرفقوا الخبر بصورة لسيارة تعرض زجاجها لإطلاق نار.