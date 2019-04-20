قوات من بني وليد أعلنت انصياعها للقوات المسلحة..تعرف عليها

أخبار ليبيا24

أعلنت كتيبة حماية مطار بني وليد والكتيبة 52 مشاة ومجموعة عمليات الردع مجتمعة انصياعهم التام للقوات المسلحة الليبية معتبرة إياها القوات الشرعية المنبثقة عن البرلمان الشرعي المنتخب.

وأكدت في بيان مرئي لها أنها تحت الأوامر لتنفيذ مهامها القتالية في المعركة ضد الإرهابيين وفلول الإخوان ومليشياتهم، بحسب البيان.

وأوضحت القوة العسكرية أن أسلحتهم لن تكون موجهة إلا لصدور الإرهابيين والمليشيات المتحالفة معهم، وأي اعتداء على المناطق المجاورة لهم وعلى رأسها ترهونة هو اعتداء عليهم.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية تخوض معارك شرسة على تخوم العاصمة طرابلس ضد القوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة عملية “الفتح المبين” لتحرير العاصمة.