الكتيبة 155 مشاة التابعة للقوات المسلحة هذه أوضاع المحاور في طرابلس

الكتيبة 155 مشاة التابعة للقوات المسلحة هذه أوضاع المحاور في طرابلس

أخبار ليليا24

أعلن مكتب إعلام الكتيبة 155 مشاة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم السبت أنه تم دحر القوات التابعة لحكومة الوفاق في جميع المحاور.

وأضاف المكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم وانتقلت من الدفاع إلى التقدم و السيطرة على مواقع جديدة بعد تكبيدهم خسائر.

وأوضح مكتب إعلام الكتيبة أن المحاور التي تم التقدم فيها هي محور وادي الربيع إشارة مرور “سيمافرو” وادي الربيع باتجاه القويعة” تم دحر العدو و التقدم أكثر من 7 كيلو متر من “السيمافرو” اتجاه الشرق.

وأكد المكتب الإعلامي في الكتيبة أن محور عين زارة تمت السيطرة بالكامل من “سيمافرو” وادي الربيع تجاه جامع فطرة و الكحيلي .

ولفت إلى أن محور الخلة مثلث الكهرباء و الكوبري باتجاه معسكر اليرموك تحت السيطرة إلى شارع الخلاطات موقع اشتباك، أما محور القصر المطار الكوبري تحت السيطرة و تم دحر العدو.

وأفاد مكتب إعلام الكتيبة 155 مشاة أن محور السواني و طريق الرمله شهد تقدمات قوات العدو و تم التعامل معهم و تكبيدهم خسائر و الأمور ممتازة.

وأفاد أن محور كوبري الزهرة الطويشة الأمور ممتازة و لم تتقدم قوات العدو شبر واحد و يتم قصف المنطقه بالجراد.

وأضاف المكتب أن محور العزيزية شهد تقدم القوات المسلحة من الهيرة و السيطرة على شركة الكهرباء وصولًا إلى عمارات العزيزية بعد فتح محورين علة قوات العدو بعد صد هجومهم.