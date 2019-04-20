آمر غرفة عمليات عمر المختار يصدر تعليمات صارمة تجاه مستشفى الهريش في درنة

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شدد آمر غرفه عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء سالم رحيل على عدم دخول العسكريين أيًا كانت تبعيتهم إلى مستشفى الهريش في المدينة بأسلحتهم.

وأضاف رحيل أثناء زيارته الميدانية لمستشفى الهريش ولقاءه بالمسؤولين المكلفين على حراستهن أن هناك أمور تحدث غير صحيحة داخل المستشفى منها دخول العسكريين والمتطوعين والمكلفين بالحراسة بالإضافة إلى الخارجين عن القانون بأسلحة شخصية ويتجولون بها داخل الأروقة.

ولفت آمر الغرفة إلى أنه لا يوجد فرد تابع لجهة حكومية ومهما كانت صفته أن يدخل إلى المستشفى وهو حاملًا للسلاح، مؤكدًا أن التعليمات الصادره من قبلهم هي عدم الدخول بأي نوع سلاح.

وشدد رحيل على أن من يخالف التعليمات سيتم القبض عليه فورا، لافتا إلى أن مدينة درنة الآن آمنة ووضعها ممتاز ولا يوجد شئ يخاف منه، حسب قوله.

وأفاد آمر الغرفة أن هناك من المكلفين بالحراسة غير منضبطين ومخالفين للتعليمات، ولدينا الدراية الكاملة عن أحدهم بتعاقره “الخمر”، وختم قائلا :”ابتعدوا عن المجاملات وأي خطأ لن نرضى به”.