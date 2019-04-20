بوشناف يكلف الإدارة العامة للبحث الجنائي بتأمين ظهر قوات الجيش

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أخبار ليبيا 24 – خاص

كلف وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي عقيد صلاح هويدي بتأمين الطريق العامة من أجدابيا شرقا وحتى سرت غربا وحماية ظهر القوات المسلحة .

وشدد القرار على ضرورة البدء في التأمين اليوم السبت، وتجميع عناصر الخطة الأمنية وموافاتنا بتمام القوة بشكل مفصل .

وطالب الوزير بإحالة التمام اليومي إلى مكتبه، وتمام الضبطيات والإجراءات المتخذة بشأنها والمواقف الأمنية الهامة بشكل دوري .

ونبه بوشناف بضرورة التصدي لأي فعل يهدف إلى زعزعة الأمن والمساس بالاستقرار والسكينة العامة .

 

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