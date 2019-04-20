الرقابة على الأغذية يرفض شحنة بسكويت “قشطة”

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ليبيا، عن رفضه لشحنة بسكويت العلامة التجارية قشطة “Qashta“.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن سبب الرفض لارتفاع نسبة الكسر، و اختلاف في البيانات المدونة على العبوة و نوع العينة.

وأضاف المركز أن الأصناف المرفوضة بسكويت بحشوة نكهة البرتقال، وبسكويت بحشوة نكهة الفراولة، وبسكويت بحشوة نكهة الشكلاطة، وبسكويت محشو بكريمة الحليب.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ليبيا إلى أن بلد المنشأ تركيا، ونقطة وصول الشحنة ميناء طرابلس البحري.