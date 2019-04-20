الرئاسي يكشف عن خطة لإعادة “الجيش” إلى مناطق الشرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا ، مهند يونس، إن قوات الوفاق في طرابلس تسيطر على كافة المناطق الهامة، وأن معظم قوات الجيش الليبي التي وصفها بـ”المعادية”، عادت إلى غريان، حسب قوله .

وأضاف يونس، في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك”، اليوم السبت، أن ما يتردد بشأن وجود خلايا نائمة داخل طرابلس تسعى للانضمام للقوات المسلحة، يمكن الرد عليه بالتظاهرات التي شهدتها طرابلس أمس الجمعة، التي رفضت الهجوم، وأن طرابلس لا تخلو من ضعاف النفوس الذين يبحثون عن قائد أوحد، لكن وزارة الداخلية تحكم سيطرتها على المدينة، ولا يوجد أي خروقات حتى الآن.

وتابع أن القوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق، أطلقت الخطة الثانية لرد قوات الجيش الليبي من حيث أتت، وأن أغلب محاور القتال مشتعلة.

وفيما يتعلق بالأوامر التي صدرت بالقبض على المشير خليفة حفتر وبعض قيادات الجيش الوطني رد قائلا: “خليفة حفتر ليس مشيرًا، خاصة أن أخر رتبة حصل عليها هي رتبة لواء، حيث حصل على رتبة مشير بعد الاتفاق السياسي، في الوقت الذي انتقلت فيه صلاحية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرئيس المجلس الرئاسية لحكومة الوفاق فائز السراج، أما بخصوص أوامر القبض فإن المدعي العام العسكري يملك السلطة الشرعية في طرابلس بحكومة الوفاق، ويحق له إصدار أوامر بالقبض على خليفة حفتر وعدد من القيادات لقصف عدة أماكن مدنية”، حسب وصفه .

ونفي يونس وجود عناصر إرهابية في طرابلس، وأن الأمر يستخدم كشماعة لتبرير مهاجمة المدينة، وأن الوفاق حاربت الجماعات الإرهابية منذ اليوم الأول، وكانت صاحبة الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في سرت.

وتابع أن قوات الوفاق لن تسمح بدخول قوات خليفة حفتر، وأنهم سيقاتلون حتى أخر لحظة.

وفيما يتعلق بقطع العلاقات مع الجانب الفرنسي، أوضح أن تعليمات وزير الداخلية نصت على وقف التعاون الأمني بشكل كامل مع الجانب الفرنسي لأسباب ستعلن عنها الحكومة في وقت لاحق.