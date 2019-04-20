الإعلام الحربي: القوات المسلحة تتقدم ..وطيران الوفاق يستهدف المدنيين في غريان ومزدة

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوا المسلحة العربية الليبية أن القوات المسلحة تمكنت اليوم السبت من بسط سيطرتها على عدة مواقع جديدة في محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وأكدت الشعبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماي “فيسبوك” أن القوات المسلحة لازالت في تقدم، مشيرة إلى أن القوات التابعة لحكومة الوفاق تتقهقر في جميع المحاور.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت لمختلف المحاور من ألوية عسكرية وكتائب للجيش لحسم المعركة في أقرب وقت.

ولفتت الشعبة إلى أنه بعد تقدم القوات المسلحة في جميع محاور القتال ضد قوات حكومة الوفاق في طرابلس انطلقت من قاعدة مصراتة الجوية طائرات حربية لاستهداف المدنيين في غريان ومزدة في محاولة لمنع تقدم الجيش إلى وسط العاصمة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن الدفاعات الأرضية ستتصدى هذه الطائرات، مشددة على أن سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة يترصد طائراتهم.