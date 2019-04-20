بعد نشر وسائل إعلام تصريحات منسوبة لـ”سلامة”..الأمم المتحدة تنفي

أخبار ليبيا24

نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية تصريحات – مكذوبة – منسوبة للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال إحاطته أمام مجلس الأمن بخصوص الأوضاع في ليبيا وتحديدًا الاشتباكات الدائرة على تخوم طرابلس بين القوات المسلحة والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

وجاءت التصريحات المنسوبة لسلامة أن القوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر تتحرك في غرب البلاد بحرية تامة، بينما يعتمد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج على الميلشيات المسلحة لحمايته، والتطورات الأخيرة ستعزز سطوة الميلشيات في طرابلس.

وعلى الفور نفت البعثة الأممية إلى ليبيا الجمعة التصريحات التي نشرتها بعض القنوات نسبت إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا في جلسة مجلس الأمن المغلقة الخميس بشأن الوضع في طرابلس.

وتوعدت البعثة الأممية بحسب مكتبها الإعلامي بملاحقة كل من تسول له نفسه اختلاق تصريحات مفبركة ونشر الإشاعات الكاذبة عنها .

فيما قال المبعوث الأممي غسان سلامة :”متى تتوقف الإشاعات المغرضة والأخبار الكاذبة والتصريحات المختلقة والإفادات المزورة عن العمل”.

وأضاف في تغريدة له على موقع “تويتر” ردًا على هذه الإشاعات :”السم الذي يخترعه بعضهم قد ينتهي بقتلهم”.