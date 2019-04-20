تشكيل غرفة أمنية في منطقة النواحي الأربعة تابعة للجيش الوطني في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قراراً بتشكيل غرفة أمنية في منطقة النواحي الأربعة بطرابلس برئاسة عميد عبدالناصر سالم مسعود وعضوية عدد من الضباط بالجيش .

وأوضح القرار الصادر اليوم السبت أن الغرفة المشكلة تختص بكل المواقف الأمنية داخل المنطقة بالتنسيق مع غرفة عمليات المنطقة الغربية وان تقوم بإحالة بلاغاتها والمواقف الأمنية إلى هيئة السيطرة بالقيادة العامة .

يشار إلى أن شعبة الإعلام الحربي أعلنت السبت على بسط سيطرة وحدات القوات المسلحة على عدة مواقع جديدة في محاور القتال بطرابلس ، مبينةً بأن القوات تتقدم فيما تنسحب قوات الوفاق في جميع المحاور.

وكشف الاعلام الحربي على وصول تعزيزات عسكرية لمختلف المحاور من ألوية عسكرية وكتائب للجيش لحسم المعركة في أقرب وقت.

يشار إلى مناطق جنوب طرابلس والمتمثلة في منطقتي عين زارة ووادي الربيع ومنطقة مطار طرابلس العالمي ومنطقة خلقة الفرجان تشهد اشتباكات عنيفة بين وحدات القوات المسلحة وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا منذ صباح السبت، كما قام طيران الكلية الجوية مصراتة بقصف عدد من المواقع في وادي الربيع ومدينة غريان ومزدة .